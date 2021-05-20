Физический пуск второго реактора БелАЭС запланирован на осень 21 года и произойдет после загрузки ядерного топлива.

Такой срок сегодня озвучил министр энергетик Виктор Каранкевич в рамках Молодежного форума ProAtom.

«Готовность второго энергоблока БелАЭС – 85 %. В апреле на площадку станции для него доставлено ядерное топливо. Сейчас оно находится в специальном хранилище, осенью этого года будет загружено в активную зону реактора. Таким образом будет положено начало этапу «Физический пуск второго энергоблока», - сообщил министр.

По его словам, первый блок БелАЭС уже выработал 2,3 млрд. кВтч электроэнергии. После полного ввода БелАЭС будет производить около 18 млрд. кВтч в год, что обеспечит около 40 % внутренних потребностей в электроэнергии.