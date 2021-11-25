Последнее обновление: 25.11.2021 14:53

Европейский регулятор увидел прогресс в стресс-тестах БелАЭС

Европейская группа регулирующих органов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) одобрила отчет о партнерском обзоре Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС.

Как сообщает Минэнерго РБ, в пресс-релизе европейского регулятора отмечается значительный прогресс белорусской стороны в реализации упомянутого плана.

«В Плане нашли отражение все рекомендации ENSREG 2018 года, которые были сформулированы по итогам партнерской проверки Национального доклада о стресс-тестах Белорусской АЭС», - утверждает Минэнерго.

В пресс-релизе ENSREG также подчеркивается, что структура и содержание Национального плана действий Беларуси по стресс-тестам БелАЭС соответствовали требованиям стресс-тестов ЕС.

Ранее по теме


<Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование