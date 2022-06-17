Последнее обновление: 17.06.2022 15:30

Первый блок на БелАЭС будет запущен только в июле

Отключенный на планово-предупредительный ремонт первый блок Белорусской АЭС будет снова запущен только в июле, сообщил сегодня министр энергетики РБ Виктор Каранкевич

"В настоящее время первый энергоблок находится на планово-предупредительном ремонте - эти работы проводятся на атомных станциях ежегодно. Планируется, что ремонт завершится в июле и блок снова будет включен в сеть и выведен на номинальную мощность", - сказал Каранкевич.

«Строительную готовность» второго энергоблока он оценил в 96%.

"Сейчас там ведутся отдельные работы, связаны с водно-химическим режимом. Дальше работа будет выстраиваться с учетом программ по физическому, энергетическому пуску, проведению опытно-промышленной эксплуатации с последующей сдачей блока", - уточнил чиновник.

Ранее по теме


<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование