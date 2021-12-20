МИД РБ сообщил о нападении на посольство в Лондоне

МИД Беларуси сообщил, что 19 декабря посольство Беларуси в Лондоне подверглось нападению со стороны «фанатиков, которых ряд стран коллективного Запада упорно пытается выдавать за мирных протестующих».

«Вечером 19 декабря 2021 г. совершено нападение на Посольство Беларуси в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», - говорится в заявлении МИД РБ.

«Часть нападавших была задержана дипломатической полицией Лондона. Установлено, что лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку "Надзея", - также сказано в заявлении.

Утверждается, что «данная попытка расправы» «еще раз красноречиво демонстрирует истинное лицо и методы действий фанатиков, которых ряд стран коллективного Запада упорно пытается выдавать за мирных протестующих».

В МИД Беларуси вызван Временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах.