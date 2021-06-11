Последнее обновление: 11.06.2021 14:42

Глава МИД Великобритании: Беларусь становится страной-изгоем

Беларусь, которая после захвата самолета ирландской авиакомпании Ryanair и его принудительной посадки в аэропорту Минска, превращается в страну-изгоя, должна соблюдать фундаментальные нормы международного права.

Об этом глава МИД королевства Доминик Рааб заявил в интервью агентству Reuters.

По его словам, Беларусь превращается в страну-изгоя (slipping into pariah status).

«Нам нужно, чтобы Беларусь действовала и соблюдала основные, фундаментальные, кардинальные нормы международного права», - заявил Рааб.

Он также сказал, что власти Великобритании не нашли каких-либо конкретных свидетельств того, что Россия могла быть причастна к инциденту с захватом самолета.

"У нас нет каких-либо дополнительных указаний на причастность России к вынужденной посадке гражданского самолета в Беларуси", - сказал он.

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