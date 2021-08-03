Премьер Великобритании нашел 25 минут для очного общения с Тихановской

Светлана Тихановская во время рабочего визита в Великобритания провела переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

«Встреча с Борисом Джонсоном проходила в главном офисе премьер-министра и продолжалась около 25 минут», - сообщает пресс-служба Тихановской.

Во время переговоров собеседники обсудили программу помощи гражданскому обществу, эффективность и координацию санкций против режима Лукашенко, возможность обсуждения беларусского вопроса в ОБСЕ, Совбезе и Совете по правам человека ООН.

Тихановская поблагодарила премьера за инициацию Московского механизма, создание международной платформы фиксации преступлений режима и поддержку Беларуси на всех международных форумах.

В свою очередь Джонсон заявил, что «полностью на стороне беларусов», поддерживает демократию и гражданское общество Беларуси.

«Мы полностью на вашей стороне, мы очень поддерживаем то, что вы делаете», - сказал Джонсон.