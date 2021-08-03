Тихановская провела переговоры с главой МИД Великобритании

В ходе рабочего визита в Лондоне Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, собеседники обсудили:

– Ситуацию с политзаключёнными, инцидент с Тимановской, смерть активиста Шишова в Украине

Поддержку НГО, которые были вынуждены релоцироваться, запуск беларусской службы ВВС или увеличение количество контента про Беларусь на ВВС

Необходимость закрыть лазейки в санкциях

– Способы поднять беларусский вопрос в международных организациях, включая G7 и G20, провести отдельные заседания Совбеза ООН по формуле Аррии на тему Беларуси

Проведение конференции на высоком уровне, которая могла бы стать началом решения беларусского кризиса

Необходимость взаимодействия Великобритании со странами ЕС, США, Канадой и Украиной в давлении на режим.