Великобритания не пустила Россию, Беларусь и Мьянму на похороны Елизаветы II

Великобритания отказала трем странам мира - России, Беларуси и Мьянме – в участии в крупнейшем дипломатической встрече за последние десятилетия, коей стали похороны Елизаветы II.

Как сообщает BBC со ссылкой на источники в британском правительстве, даже Иран будет представлен на уровне посла, в то время как Россию, Беларусь и Мьянму попросту не пригласили.

Ожидается, что проститься с монархом приедут около 500 высокопоставленных политиков со всех стран мира. Главы государств смогут взять на похороны еще одного человека.

Ранее СМИ сообщали о том, что приглашенным на похороны гостям рекомендуют не пользоваться частным транспортом - их будут развозить специальные автобусы. Исключение будет сделано для президента США Джо Байдена из-за соображений безопасности.