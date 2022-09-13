Последнее обновление: 13.09.2022 17:28

Великобритания не пустила Россию, Беларусь и Мьянму на похороны Елизаветы II

Великобритания отказала трем странам мира - России, Беларуси и Мьянме – в участии в крупнейшем дипломатической встрече за последние десятилетия, коей стали похороны Елизаветы II.

Как сообщает BBC со ссылкой на источники в британском правительстве, даже Иран будет представлен на уровне посла, в то время как Россию, Беларусь и Мьянму попросту не пригласили.

Ожидается, что проститься с монархом приедут около 500 высокопоставленных политиков со всех стран мира. Главы государств смогут взять на похороны еще одного человека.

Ранее СМИ сообщали о том, что приглашенным на похороны гостям рекомендуют не пользоваться частным транспортом - их будут развозить специальные автобусы. Исключение будет сделано для президента США Джо Байдена из-за соображений безопасности.

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