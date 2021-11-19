Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 636543 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 ноября 2021 года выросло до 636543 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 4916 человек.

Выздоровели и выписаны 619485 (+2493) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4916 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1812 человек (6,9% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10160146 (+26274) тестов на коронавирус.

Более 3286000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2589000 прошли полный курс вакцинации.