Последнее обновление: 22.10.2021 16:14

Лукашенко: 99,8% информации в интернете о коронавирусе – вранье

Лукашенко утверждает со ссылкой на Комитет госконтроля, что почти все сообщения о ситуации с коронавирусом в медучреждениях страны являются фейками.

"У нас очень много вопросов, которые надо решать. И эти вопросы нам будут подкидывать с разных сторон. Я уже на это обращал внимание: мерзавцев, иначе не назовешь, у нас хватает. В основном, конечно, это 99,8% фейки. Но есть информация, на которую надо обращать внимание. Поэтому проходит этот мониторинг. Более того, с выездом на места", - заявил сегодня Лукашенко..

"Я, конечно, не хочу перечислять эти фейки, но КГК за ночь и утро проверил некоторые вещи. Ну просто диву даешься, когда все это читаешь. Ну это мерзавцы. У них святого ничего нет. Они будут писать, что десятки, сотни гибнут в больницах, что не хватает кислорода, не хватает каких-то лекарств, лечения и прочего. На злобу я говорю, что 99,8% - вранье. Но все должны понимать, что любая информация проверяется", - возмущается пенсионер.

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