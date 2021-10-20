У Лукашенко принятие проблемы коронавируса повысилось до «осторожного оптимизма»

Уровень принятия Лукашенко проблемы коронавируса в стране резко повысился за минувшие сутки: еще вчера на совещании Лукашенко отвел чиновникам месяц на преодоление очередной волны COVID-19, но уже сегодня ковид-диссидент, рассуждая о «прорыве», использовал фразу «осторожный оптимизм».

По его словам, число больных, конечно, увеличивается, но уже не так стремительно, как это было две недели назад.

"В целом по стране мы это ощущаем. Поэтому есть некий осторожный оптимизм, что мы прорвемся. То, что мы прорвемся, - это точно, но хотелось бы быстрее", - сказал Лукашенко, комментируя текущий уровень заболеваемости коронавирусом во время общения с представителями трудового коллектива Минской областной клинической больницы.

Он также сообщил, что скоро будет одобрен по строительству нового корпуса Минской областной клинической больницы. Финансирование проекта будет осуществляться за счет китайских кредитов.