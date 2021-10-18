В Беларуси из-за коронавируса приостановлена плановая медпомощь

Минздрав Беларуси временно приостановил оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения.

«В том числе речь идёт о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказание реабилитационной помощи, выполнение физиотерапевтических процедур, лечение в отделениях дневного пребывания, оказание плановой стоматологической помощи», - говорится в комментарии ведомства к приказу №1287 от 15 октября 2021 года.

«Приказ подписан … с целью совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19», - сказано в комментарии.

Также внесены изменения в график работы амбулаторно-поликлинического звена Минска.