Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 565865 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 октября 2021 года выросло до 565865 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 4353 человек.

Выздоровели и выписаны 539252 (+1725) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4353 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 2052 человека (4,89% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 8989883 (+41952) тест на коронавирус.

Более 2 491 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 807 000 прошли полный курс вакцинации.