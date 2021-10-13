Последнее обновление: 13.10.2021 14:27

Минюст РБ: гражданам-нарушителям масочного режима грозит штраф до 30 БВ

Нарушителей масочного режима в Беларуси будут привлекать к административной ответственности в рамках статьи 17.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях

Заместитель министра юстиции Наталья Филиппова рассказала, какая ответственность грозит нарушителям масочного режима.

"В настоящее время ст.17.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность как физических, так и юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе санитарных норм и правил", - сообщила замминистра юстиции Наталья Филиппова, которую цитирует БелТА.

Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа на физических лиц в размере до 30 базовых величин (до 870 рублей), индивидуального предпринимателя - до 200 БВ (5800 рублей), юридическое лицо - до 500 БВ (14500 рублей).

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