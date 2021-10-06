Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 549817 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 6 октября 2021 года выросло до 549817 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 4228 человек.

Выздоровели и выписаны 526648 (+1504) пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4228 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1991 человека (4,53% от протестированных за сутки).

По данным Минздава РБ, в Беларуси проведены 8694052 (+43987) теста на коронавирус.