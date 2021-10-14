Главный ковид-диссидент Беларуси подтвердил скачок заболеваемости COVID-19 в стране

Лукашенко подтвердил «определенный» скачок заболеваемости COVID-19 в стране и пообещал всю следующую неделю посвятить анализу коронавирусной ситуации в стране.

«Нынешняя ситуация в мире характеризуется подъемом заболеваемости COVID. Насколько я понимаю, бродит штамм дельта. Подъем очень серьезный вокруг Беларуси страны испытывают. В том числе и в Беларуси определенный подъем», - признал Лукашенко существование коронавируса на встрече с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.

«Мы уже достигли того пика, который был у нас раньше. Следующая неделя в Беларуси будет посвящена тому, чтобы детально разобраться по каждой больнице, по каждому инфицированному человеку и принять дополнительные меры, если это необходимо, для лечения людей от COVID-19", - пообещал он.

Принимая готовность Лукашенко публично раздавать ковидные обещания, то можно допуститьЮ что неделя анализа завершится резким ужесточением антиковидных мер, начиная от штрафов за отсутствие масок в общественных местах и обязательной вакцинации.

Также внимание привлекает и то, как Лукашенко рассыпался в благодарностях перед Клюге.

"Я прежде всего хочу вас поблагодарить и Всемирную организацию здравоохранения, руководство ВОЗ за избрание Беларуси членом исполкома ВОЗ в текущем непростом политизированном 2021 году. Это говорит об определенной независимости и смелости руководства ВОЗ", - сказал пенсионер.

«…у Беларуси никогда не было проблем с ВОЗ»… «Вы всегда делились знаниями, подсказывали не только в вопросах лечения людей, но и приобретения определенного оборудования. Оказывали всемерную поддержку и помощь. Мы это видим и во времена пандемии. Это дорогого стоит, и мы это очень ценим»… «…у нас люди болеют, и в гораздо большем объеме, другими заболеваниями, нежели нынешняя пандемия и COVID. И здесь мы получаем всяческую поддержку от вашей организации».

«В связи с этим я хочу, чтобы вы передали мои самые теплые слова благодарности Гебрейесусу (генеральный директор ВОЗ) и другим руководителям ВОЗ за ту колоссальную поддержку, которую вы оказываете всему миру, в том числе и Беларуси", - заключил Лукашенко.