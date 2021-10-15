Последнее обновление: 15.10.2021 16:17

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 567938 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 октября 2021 года выросло до 567938 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 4369 человек.

Выздоровели и выписаны 541155 (+1903) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4369 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 2073 человека (4,68% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9034147 (+44264) тестов на коронавирус.

Более 2 521 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 835 000 прошли полный курс вакцинации.

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