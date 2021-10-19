Лукашенко объявил войну коронафейкам, по-прежнему против обязательной вакцинации

Лукашенко заявил о необходимости борьбы с коронафейками на основании существующих законов, сказал, что вакцинация нужна, но по-прежнему выступает против обязательной вакцинации.

"Если поселились и живете в интернете, господь с вами. Тут вам не поможет никакой "Ремдесивир". Вы же понимаете, что интернет стал политическим полем драки, боя. Если вы там живете, там сидите, толку не будет", - заявил Лукашенко на коронасовещании.

По его мнению, распространяя фейки и слухи о ситуации в Беларуси, противники государства из-за границы хотят всколыхнуть страну.

"…ситуация напряженная. Поэтому люди начинают нервничать. Поэтому людям нужна компетентная оценка ситуации. Для чего мы сегодня и собрались: чтобы выработать подходы на основании тех законов, которые у нас есть", - утонил он повестку совещания.

Пенсионер жестко отреагировал на разговоры о принудительной вакцинации, штрафы за отсутствие масок и анонсированные рейды милиции.

«Вы зачем издеваетесь над людьми?» - возмутился Лукашенко.

"Еще раз хочу подчеркнуть: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей - маски и прочее (штрафы – ред.), - вакцинироваться нужно. Я никогда против этого не был. В противном случае зачем я с Путиным договаривался, чтобы мы получили этот "Спутник". Я не могу запрещать вакцинировать людей, но и напрягать вы людей не будете", - заявил он.