Ковид-диссидент Лукашенко отменил маски и штрафы, вернул плановую медпомощь

На прошедшем сегодня совещании Лукашенко подтвердил, что вопреки всему остается в команде правителей – ковид-диссидентов.

Он в очередной раз подтвердил, что выступает против обязательной вакцинации населения, резко высказался против, а, по сути, отменил введенный Минздравом масочный режим с анонсированными за его нарушение штрафами и вдобавок потребовал вернуть приостановленное накануне оказание плановой медицинской помощи.

"Еще раз хочу подчеркнуть: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей (маски и прочее), вакцинироваться нужно. Я никогда против этого не был… Я не могу запрещать вакцинировать людей, но и напрягать вы людей не будете", - сказал Лукашенко по поводу вакцинации.

"А почему людей тогда напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима. Щупаете везде, даже женщин не щадя", - перешел он к теме масок и штрафов.

"Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого". "Вы кому подыгрываете?" - обратился он к главе МВД. – «… Подняли бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то вот я смотрю в Бресте уже штрафовать начали, и уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил не допускать этого! …Видите ли, людей они начали штрафовать. Кто вам дал право на это? Где, в каком законе написано, что вы имеете право штрафовать людей?», - возмущался пенсионер.

«По маскам, защитным средствам, дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей. Не дай бог, мне поступит информация, что вы начинаете выгонять людей из торговых точек, метро или автобусов, мало не покажется. Потому что это становится проблемой политической. Люди друг на друга начинают зверем смотреть. Только добровольность",- потребовал Лукашенко.

«Совсем недавно Минздрав сообщил о том, что прекращены плановые осмотры. Так вот, Александр Николаевич (помощник президента Косинец), вам как помощнику поручение: вместе с Минздравом немедленно подготовить план мероприятий, чтобы не было отмены никаких плановых осмотров. Я знаю, во что это выливается, по первой волне. Поэтому вы первый, Пиневич - второй. Сидящие здесь врачи, чиновники от здравоохранения - в поликлиники и принимайте людей. Ведите диспансеризацию", - потребовал Лукашенко.

По его словам, если речь идет о некоторых видах реабилитации, например, необходимости разрабатывать ноги или руки, то в нынешних условиях это, возможно, стоит делать и в домашних условиях при участии родственников.

"А там, где нужно консультировать людей и проводить плановые операции, даже плановые консультации, мне план на стол. Никакой отмены плановых манипуляций, операций, консультаций быть не должно", - отметил он.

«Решение принято, занимайтесь», - заключил Лукашенко.