Лукашенко утверждает, что он не ковид-диссидент

Лукашенко утверждает, что не является ковид-диссидентом, а его высказывания о масочном режиме и вакцинации базируются на практических реалиях.

Во время посещения Лидской центральной районной больницы пенсионер посетовал, что после его недавних заявлений о масочном режиме и вакцинации в кругах «беглой оппозиции» его стали называть ковид-диссидентом, на что он возразил, что никогда не выступал против ношения масок.

По его мнению, масочный режим для населения неэффективен по той причине, что граждане, в отличие от врачей, не соблюдают все меры предосторожности и рекомендации при ношении масок. А вот правильное соблюдение масочного режима полезно, но заставлять граждан носить маски не надо.

"Мое железное требование - никого не заставлять", - заявил Лукашенко, косвенно объяснив, почему весь общественный транспорт вышел на маршруты без уведомлений и призывов о необходимости соблюдения масочного режима.

Что касается вакцинации, то, мнению Лукашенко, убеждать надо практикой, а не принуждением.

"Вы доказали на практике: меньше болеешь, а если заболеешь - жить будешь (после вакцинации – ред.). Поэтому я за то, чтобы вакцинировать. Не надо человеку на грудь коленом и колоть вакцину. Я против насилия", - заявил он.