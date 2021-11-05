Лукашенко: Беларусь сползла с очередной волны коронавируса

Текущий уровень заболеваемости коронавирусом в Беларуси Лукашенко сегодня оценил как «уже сползли с той вершины».

"Сегодня мы не просто сползаем с той вершины, на которую поднялись, особенно по госпитализации, воспалению легких, а уже сползли. Мы уже во многих областных центрах, других больницах возвращаем койки, которые были отданы под ковид. Мы начали в полном объеме оказывать плановую помощь", - заявил Лукашенко в Могилеве.

Он также подтвердил свою позицию насчет масочного режима, дистанцирования и вакцинации.

"Берегите себя, все зависит от вас. Маски, респираторы - это ваше дело. Мы вас заставлять не будем. Но помните, что прежде всего вы творцы своего здоровья. Мы не будем никого давить, мы будем вам рассказывать и убеждать, что это надо делать", - сказал пенсионер.