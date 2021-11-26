Последнее обновление: 26.11.2021 10:21

ВОЗ полагает, что в Беларуси пройден пик очередной волны коронавируса

В Беларуси пройден пик заболеваемости коронавирусом, считают во Всемирной организации здравоохранения.

"Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии (...) В восточной части, я бы назвал, Беларусь, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден", - заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает Интерфакс.

Вместе с тем, он отметил, что несмотря на снижение в некоторых странах восточной Европы уровня заболеваемости, все еще не видно сокращения числа смертей. Он призвал соблюдать противоэпидемические рекомендации властей, поскольку "успех сегодня не обещает успеха в будущем".

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