Последнее обновление: 28.11.2021 15:47

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 651839 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 ноября 2021 года выросло до 651839 человек.

Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 5054 человек, сообщила пресс-служба Минздрава РБ.

Выздоровели и выписаны 638844 (+2191) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5054 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1671 человека (7,02% от протестированных за сутки).

Всего в Беларуси проведены 10366695 (+23797) тестов на коронавирус.

Ранее по теме


<Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование