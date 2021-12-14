Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 676512 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 декабря 2021 года выросло до 676512 человек.

Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5305 человек, сообщает Минздрав РБ

Выздоровели и выписаны 667041 (+792) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5305 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 778 человек (13,2% от протестированных за сутки). Всего проведены 10691609 (+5884) тестов на коронавирус.