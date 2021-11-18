Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 634731 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 ноября 2021 года выросло до 634731 человека.

Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 4901 человека, сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

Выздоровели и выписаны 616992 (+2894) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4901 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1844 человека (6,95% от протестированных за сутки).

По состоянию на 18 ноября, в Беларуси проведены 10133872 (+26538) теста на коронавирус.