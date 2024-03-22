Последнее обновление: 22.03.2024 23:40

В Беларуси усилены меры по обеспечению общественной безопасности

В связи с событиями в Подмосковье МВД Беларуси приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности.

В первую очередь речь идет об объектах транспорта и местах массового скопления граждан, сообщает пресс-служба МВД.

«Определены объекты, требующие повышенного внимания. Увеличена плотность нарядов, которые для обеспечения эффективности усилены бойцами ОМОН. Сотрудники дополнительно вооружены автоматическим оружием», - отмечается в сообщении.

Также сказано, что принимаются дополнительные меры по охране общественного порядка в приграничных районах.

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