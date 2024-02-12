Лукашенко одобрил проекты Концепции нацбезопасности и Военной доктрины

Лукашенко 12 февраля подписал постановление Совета безопасности, которым одобрил проекты Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Беларуси.

«В соответствии с постановлением Министерство обороны должно доработать проект Военной доктрины с учетом высказанных замечаний членов Совета безопасности», - говорится в официальном комментарии к документу.

В дальнейшем оба документа будут вынесены на утверждение ВНС. Государственный секретарь Совбеза и Министерство обороны должны до 25 марта 2024 года представить проекты Концепции национальной безопасности и Военной доктрины, а также решений Всебелорусского народного собрания об их утверждении.