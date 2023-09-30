В Беларуси будет создан Совет по биологической безопасности

Белорусские власти создадут при Совмине Совет по биологической безопасности, который будет координировать работы по предупреждению, выявлению и снижению биологических рисков, связанных с негативным воздействием опасных биологических факторов на здоровье человека, животных, растения, продукцию животного, растительного происхождения и (или) окружающую среду.

Согласно постановлению Совмина №634 от 28 сентября 2023 года в состав совета войдут 13 чиновников во главе с премьером РБ.

Одной из задач совета значится принятие решений «о проведении профилактических, учебно-тренировочных и иных мероприятий в области противодействия биологическим угрозам и обеспечения биологической безопасности».