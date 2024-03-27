Последнее обновление: 27.03.2024 17:38

Власти Аргентины планирует уволить 70 тысяч госслужащих

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует уволить 70 тыс. государственных служащих в ближайшие месяцы, что является одним из примеров того, как либертарианский подход предлагает сократить непомерно раздутый государственный аппарат. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Помимо сокращения рабочих мест, Милей сообщил, что он приостановил общественные работы, прекратил финансирование местных правительств и отменил более 200 тыс. планов социального обеспечения, которые он назвал коррумпированными.

Все это является частью его стратегии, направленной на достижение фискального баланса любой ценой в этом году.



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