Последнее обновление: 16.04.2024 17:25

Число пострадавших в аварии автобуса под Минском выросло до 43 человек

В результате столкновения пассажирского автобуса с фурой на Смиловичском тракте под Минском 40 человек обратились с травмами в больницы Минска и Минской области, сообщила пресс-служба Минздрава РБ.

Еще 3 пострадавшим помощь была оказана на месте.

«… После проведения диагностики, 8 пациентов были госпитализированы. Двум проведены оперативные вмешательства. У части пострадавших диагностированы сочетанные травмы различной степени: ЧМТ, переломы, ушибы и рваные раны. Остальным пациентам оказана медпомощь в приемных отделениях больниц, даны рекомендации по амбулаторному лечению», - говорится в сообщении.

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