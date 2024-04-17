Следственный комитет РБ сможет получать сведения о гражданах без их согласия

Нижняя палата парламента во втором чтении приняла поправки в законодательство о Следственном комитете РБ.

В частности, поправки позволят Следственному комитету без согласия физических лиц получать сведения из информационных ресурсов, содержащих персональные данные, и иметь доступ, в том числе удаленный, к этим ресурсам.

Поправками повышается предельный возраст приема на службу в Следственный комитет с 25 до 28 лет. Исключаются обязанности у лиц рядового и младшего начальствующего состава Следственного комитета ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе.