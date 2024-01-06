Лукашенко разрешил оружие против оказывающих вооруженное сопротивление женщин и детей

Лукашенко подписал поправки в закон об органах госбезопасности, разрешающие применение оружие в отношении женщин, детей и инвалидов, оказывающих вооруженное сопротивление.

Ранее оружие в отношении указанных лиц можно было применять в случае «вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью граждан».

В новой редакции оружие против женщин, детей и инвалидов можно применять в «случаях оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью людей».

Кроме того, Лукашенко подписал поправки в закон о терроризме, позволяющие привлекать инкассаторов к контртеррористическим операциям.

«… для охраны объектов, сопровождения и обеспечения безопасности физических лиц и транспортных средств в зоне проведения контртеррористической операции может привлекаться организация, осуществляющая инкассацию наличных денежных средств», - говорится в законе.

«Работники службы инкассации организации, … привлеченные [к контртеррористической операции] … имеют право на применение физической силы, применение и (или) использование оружия», - также сказано в поправках к закону.

Подписанные поправки вступили в силу с 1 января 2024 года.