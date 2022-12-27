МВД Беларуси сообщило об очередном спецназе «Рысь» в составе внутренних войск

МВД Беларуси сформировало очередной отряд специального назначения под названием "Рысь" в войсковой части 5529 в составе внутренних войск.

«Предложение … было внесено замминистра МВД РБ Николаем Карпенковым … и утверждено Лукашенко», - говорится в сообщении МВД.

«Основными задачами нового отряда спецназа "Рысь" являются борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами. Быстрота и мобильность, самая современная экипировка и вооружение, высочайший уровень профессиональной подготовки – отличительные черты отряда», - сказано в сообщении.

«Идею формирования … подсказало время и обстановка вокруг нашей страны. Анализируя январские события в Казахстане, опыт проведения специальной военной операции в Украине, а также события в нашей стране в 2020 году, мы решили увеличить боевые возможности Министерства внутренних дел за счет создания в Минске и в последующем во всех областных центрах отрядов специального назначения», - заявил глава МВД Кубраков.