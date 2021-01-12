Оперативники смогут легально получать удаленный доступ к компьютерам граждан

Принятые поправки в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» позволяют белорусских силовикам в рамках оперативного осмотра изучать информационные системы и ресурсы, компьютерную информацию, в том числе путем удаленного доступа.

Кроме того, внесены изменения в статью «Проверочная закупка», когда у гражданина или организации приобретают без цели сбыта или потребления предметы, документы, сведения, которые необходимы для проведения оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Так вот, для проведения повторной закупки потребуется соответствующее постановление с санкции прокурора или его заместителя, пишет сегодня tut.by.

Есть изменения и в части проведения контроля в сетях электросвязи (звонки по телефону, переписка по электронной почте и др.). Если в ходе оперативно-розыскной деятельности будет установлено, что человек, который находится под контролем, пользуется другим номером телефона или другим адресом электронной почты, ОРД может быть продолжена и по этим каналам связи без вынесения нового постановления.

Ранее в законе отмечалось, что материалы оперативно-розыскной деятельности, не содержащие сведений о гражданах, в отношении которых проводились оперативно-розыскные мероприятия, запрещается передавать в орган уголовного преследования или суд. Теперь эту норму дополнили — за исключением материалов оперативно-розыскной деятельности, содержащих сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении или об имуществе, которое подлежит или может подлежать аресту в уголовном процессе.

Напомним, оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться гласно и негласно. Помогать оперативникам могут и граждане, но только добровольно. Основаниями для проведения ОРД являются сведения о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности; сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении; поручение органа уголовного преследования в связи с поступившим заявлением или сообщением о преступлении; розыск обвиняемого или осужденного и др. (исчерпывающий перечень указан в ст. 16 Закона «Об оперативно-разыскной деятельности).

Поправки вступают в силу через три месяца после официального опубликования.