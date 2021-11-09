ЕС намерен вернуть Макея в санкционный список

Европейский Союз близок к введению новых санкций против режима Лукашенко, направленных против 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпанию «Белавиа».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

Новый раунд санкций направлен против белорусских властей, которые, по словам ЕС, организовали доставку мигрантов в отместку за санкции в отношении режима Лукашенко из-за нарушений прав человека.

В среду, в качестве решающего шага, 27 дипломатов ЕС намерены официально согласиться с тем, что рост числа мигрантов вдоль границы Беларуси с Польшей является «гибридной войной» и может служить правовой основой для введения санкций.

По словам дипломатов, страны ЕС также рассматривают возможность расширения экономических санкций в отношении Беларуси, введенных в июле, в отношении перестраховочного сектора и его основной государственной компании «БеларусьРе».

Пятый пакет замораживания активов госпредприятий и запретов на поездки белорусских государственных чиновников станет последним ответом ЕС на обострение противостояния с Беларусью из-за фальсификации президентских выборов Лукашенко в августе 2020 года.

Официальные лица ЕС, в том числе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, призывают к еще более жестким мерам, в том числе в отношении международных авиакомпаний, обвиняемых в доставке мигрантов в Минск, которые затем доставляются к белорусской границе.

По словам дипломатов, министр иностранных дел Владимир Макей, который защищал репутацию Беларуси на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре, является одним из высокопоставленных чиновников, к которому должны быть применены санкции, поскольку его министерство обвиняется в выдаче белорусских виз гражданам стран, не входящих в ЕС, особенно сирийцам и иракцам.

Евросоюз уже запретил «Белавиа» использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair для ареста оппозиционного блогера Протасевича. Теперь прямые санкции в отношении авиакомпании не позволят ей арендовать самолеты у ирландских, румынских и датских компаний. На этот счет в ЕС ведутся дебаты по поводу того, должны ли санкции применяться только к новым договорам аренды или их можно распространить на существующие контракты.

В результате новых санкций против режима Лукашенко общее число людей, находящихся под замораживанием активов и запрета на поездки достигнет почти 200 человек, включая Лукашенко и его сыновей, а также более десятка учреждений и компаний.