Последнее обновление: 11.11.2021 18:05

Лукашенко: А если мы перекроем транзит газа?... Через Прибалтику дорог нет

Лукашенко сегодня пригрозил Европе жестким ответом на 5-й пакет санкций, намекнув на готовность перекрыть транзит природного газа и напомнив о проходящих через синеокую газо и нефтепроводах.

«Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович (премьер Головченко), вам было поручение: мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь?», - сказал Лукашенко.

Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем", - заявил он.

Он напомнил, что через Беларусь проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал - Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют - пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", - резюмировал Лукашенко.

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