Последнее обновление: 11.11.2021 11:40

ЕС может ввести санкции против Аэрофлота из-за миграционного кризиса на границе Беларуси

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против "Аэрофлота" в начале декабря из-за ситуации на польско-белорусской границе.

Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза, передает ТАСС.

По данным агентства, попасть под санкции, кроме "Аэрофлота", также может турецкая авиакомпания Turkish Airlines. В Евросоюзе считают, что данные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

Еще одним фигурантом санкций может стать авиакомпания FlyDubai.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Беларуси, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица.

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