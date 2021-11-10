ЕС 15 ноября обсудит санкции против Беларуси

Главы МИД ЕС обсудят 15 ноября новые санкции против Беларуси, а также меры в отношении стран, «поставщиков» мигрантов.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая в среду в Варшаве на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает ТАСС.

"15 ноября в Брюсселе министры иностранных дел всех стран ЕС рассмотрят новые конкретные меры против властей Беларуси, а также в отношении стран, откуда и через которые прибывают мигранты. Сегодня в Брюсселе этот вопрос обсуждали послы ЕС", - сообщил Мишель.

Он подчеркнул, что Брюссель использует все инструменты, включая дипломатические, чтобы преодолеть миграционный кризис на границе с Беларусью.