ЕС введет новые санкции против режима Лукашенко из-за ситуации с мигрантами, говорится в заявлении по итогам саммита ЕС.

"ЕС продолжит в срочном порядке противодействовать продолжающейся гибридной атаке от белорусского режима, в частности, введением дальнейших ограничительных мер против физических и юридических лиц", - сказано в заявлении.

Как отмечается, Евросоюз не приемлет попытки третьих стран использовать мигрантов в политических целях, передает ТАСС.

Саммит ЕС также призвал власти Беларуси вернуться к соблюдению соглашения о реадмиссии, которое позволяет высылать мигрантов обратно.