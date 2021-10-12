Последнее обновление: 12.10.2021 09:14

Власти Беларуси выпустили из СИЗО КГБ близких Бабарико людей

Белорусские власти выпустили из СИЗО КГБ подругу семьи Виктора Бабарико Светлану Купрееву, его помощника Дмитрия Карако и друга Дмитрия Жердецкого.

Как сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико, им изменили меру пресечения и они находятся дома со своими близкими.

Светлану Купреева задержали 15 июня 2020 года, а Дмитрия — 18 июня вместе с Виктором Бабарико. Им предъявлено обвинение в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере». Правозащитники признали их политзаключенным.

В СИЗО КГБ продолжает находиться сын Виктора — Эдуард Бабарико.

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