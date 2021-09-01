Последнее обновление: 01.09.2021 16:56

Глава Партии БНФ Костусев заболел коронавирусом в СИЗО КГБ

Адвокат Инесса Оленская 31 августа не смогла встретиться с подзащитным Григорием Костусевым из-за его заражения коронавирусом.

Об этом сообщила Екатерина Костусева, дочь 64-летнего лидера Партии БНФ, находящегося в СИЗО КГБ, передает БелаПАН.

В СИЗО политик получил две дозы вакцины против коронавируса. В августе его обследовали для диагностики онкозаболевания, но результаты семье еще не сообщили.

31 августа в СИЗО КГБ пришла адвокат, там она узнала, что у Костусева коронавирус. В письме родным от 25 августа он рассказал, что его здоровье ухудшилось.

«Ходатайства об изменении меры пресечения политику на домашний арест из-за состояния здоровья не удовлетворяют. Между тем, по мнению родных, ему нужна срочная операция», - сообщает агентство.

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