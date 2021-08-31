Последнее обновление: 31.08.2021 16:24

Адвокат Мацкевича покинул Беларусь после обыска

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Дмитрий Лозовик покинул Беларусь после вызова на переаттестацию и обыска.

Лозовик был вызван на заседание Квалификационной комиссии 11 августа 2021 г. для прохождения очередной аттестации, однако на само заседание не явился.

В настоящий момент адвокат покинул пределы страны. Как пояснил Дмитрий, он и не собирался присутствовать на переаттестации, поскольку он считает результат (непрохождение с последующим лишением лицензии) заранее предопределенным.

Кроме того, 13 августа по месту регистрации адвоката прошел обыск в рамках уголовного дела, в котором Лозовик является защитником, сообщает проект «Право на защиту».

Адвокат Дмитрий Лозовик является защитником политзаключенного философа Владимира Мацкевича.

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