Прокурор запросил сроки для Колесниковой и Знака

Белорусские власти уже на этой неделе могут вынести приговоры членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико со ссылкой на адвоката Владимира Пыльченко.

"Есть вероятность, что на этой неделе Минский областной суд может вынести приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Судебные заседания проходят в ускоренном темпе», - говорится в сообщении.

По его словам, прокурор запросил срок для Знака и Колесниковой, однако он ничего рассказать не может: суд проходит в закрытом режиме, адвокаты и фигуранты находятся под подпиской, за разглашение данных грозит уголовная ответственность.

«Дело достаточно объемное. В нем 41 том. В среднем в одном томе содержится около 250-280 листов. На данный момент все тома оглашены — и мы находимся в стадии судебных прений», - сказал Пыльченко.

Он не исключил, что в понедельник 30 августа, 17 день судебного заседания, все участники выступят, в том числе Мария и Максим скажут последнее слово.