Очередной защитник Виктора Бабарико отстранен от адвокатской деятельности

Минюст Беларуси возбудил дисциплинарное производство в отношении адвоката Евгения Пыльченко, тем самым отстранив его от выполнения адвокатской деятельности.

"Сегодня, 20 октября, приказом министра юстиции возбуждено дисциплинарное производство в отношении моего коллеги и напарника по защите Виктора Бабарико и Максима Знака - адвоката Евгения Пыльченко. Этим же приказом Евгений с сегодняшнего для отстранён от осуществления адвокатской деятельности", - сообщил бывший защитник Бабарико Дмитрий Лаевский в телеграме.

"Неделей ранее, сразу после подачи защитой жалобы в порядке надзора на приговор, с 13 октября от осуществления адвокатской деятельности отстранена наша коллега по защите Виктора Бабарико адвокат Наталья Мацкевич. Меня лишили адвокатского статуса 9 июля этого года, через два дня после оглашения приговора в отношении Виктора Бабарико. В прошлом году, 16 октября 2020, адвокатской лицензии лишен наш коллега по защите Виктора Бабарико адвокат Александр Пыльченко", - напомнил Лаевский.

Евгений Пыльченко оставался последним адвокатом Виктора Бабарико.

"Теперь Виктор Дмитриевич (Бабарико – ред.) лишен возможности получать юридическую помощь от избранных им защитников", - констатировал Лаевский.