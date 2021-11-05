Удерживаемый в СИЗО глава партии БНФ нуждается в срочной операции

Председателю партию БНФ Григорию Костусеву, который удерживается в СИЗО КГБ с 12 апреля, стали оказывать медицинскую помощь, однако ему нужна срочная операция.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна» со ссылкой на письмо Костусева.

«С 14 октября меня начали хоть как-то лечить. По два укола колют каждый день, куча таблеток. Говорят, что исправить ситуацию может только операция. При этом срочная», пишет Костусев.

14 октября лидеру БНФ сделали очередное УЗИ, которое показало ухудшение ситуации. Ранее у него диагностировали онкологическое заболевание.

Костусев сообщил, что основные следственные действия "завершились около трех месяцев назад", а 27 октября был наложен арест на его имущество: квартира в Шклове, гараж и дом в деревне.

Костусев наряду с Александром Федутой и юристом из США Юрием Зенковичем проходит по уголовному делу о «подвале в Гомельской области» - «сговоре с целью захвата власти неконституционным путем».