Власти Беларуси отобрали пенсионные доплаты у режиссера Мазынского

Комиссия при Совете Министров лишила доплат за особые заслуги перед Беларусью заслуженного деятеля искусств Беларуси, режиссера Валерия Мазынского.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на официальное письмо, которое получил Валерий Мазынский. В письме не сказано, чем руководствовалась комиссия, отнимая доплаты у режиссера.

Мазынский был одним из создателей минского театра «Вольная сцена», ставил спектакли в Купаловском театре, преподавал режиссуру в Беларусской государственной академии искусств, лауреат премии «За свободу мысли» имени Василя Быкова, часто и публично критиковал действия беларусской власти за их решения в сфере культуры.