Силовики в Беларуси предлагают заочно выносить судебные приговоры

Белорусские власти намерены заочно выносить приговоры по уголовным делам против покинувших страну обвиняемых, в том числе оппозиционеров.

Внести страны, заявил в воскресенье, 28 ноября,

Как сообщил глава Совбеза РБ Александр Вольфович в эфире белорусского ТВ, соответствующие поправки в законодательство предложил Следственный комитет РБ.

"Упущение в уголовно-процессуальном законодательстве в нашей стране, наверно, было. Принцип неотвратимости уголовного наказания за совершенное преступление не выполнялся. Совершил здесь преступление, уехал и спокойно живет. Даже по запросу правоохранительного блока по политическим мотивам их не выдают", - сказал Вольфович.

"Тем не менее, предлагается внести поправки в закон, чтобы была возможность в стране привлекать к уголовной ответственности, то есть осудить. Суд заочно приговорит к тому или иному наказанию в зависимости от тяжести проступка", - добавил госсекретарь Совбеза.

По его словам, инициативу Следственного комитета уже поддержал Верховный суд и Генпрокуратура. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета безопасности с участием Лукашенко.