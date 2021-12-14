Власти Беларуси возбудили дело против Латушко за «растраты» в бытность министра

Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело в отношении Павла Латушко за преступления против интересов службы по ч.3 ст.426 Уголовного кодекса.

«Латушко П.П., занимая должность Министра культуры Республики Беларусь и являясь должностным лицом, занимающим ответственное положение, в 2012 году из корыстной и иной личной заинтересованности, достоверно зная об отсутствии в соответствии с законодательством оснований для финансирования за счет бюджета Республики Беларусь ряда заведомо невостребованных кинопроектов, умышленно отдал явно выходящее за пределы его прав и полномочий, предоставленных ему по службе, указание подчиненным сотрудникам о включении их в тематический план производства фильмов на 2012-2013 годы. На этом основании Департамент по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь заключил с кинопроизводителями договоры и незаконно профинансировал производство указанных фильмов», - сообщило ведомство суть претензий в чиновнику, ушедшему в оппозицию.

В сообщении также говорится о «причинении существенного вреда государственным и общественным интересам», о «тяжких последствиях» из-за «ущерба государству в особо крупном размере».

«Противоправные действия Латушко П.П. квалифицированы как превышение служебных полномочий», - подчеркивается в сообщении.

Павел Латушко, комментируя заявление Генпрокуратуры, напомнил, что речь идет о фильме по произведению Василя Быкова «В тумане».

«В 2012 году Национальная киностудия «Беларусьфильм» впервые получила награду на самом престижном в мире международном Каннском кинофестивале за фильм по произведению Василя Быкова «В тумане». И я помню, сколько усилий прилагала администрация Лукашенко, чтобы заставить меня отказаться от съёмок этого фильма. Это сталинский режим, сталинские времена, которые наступили в нашей стране. Но подобные действия Генпрокуратуры меня ни в коем случае не демотивируют. Наоборот, они мотивируют меня бороться», - заявил Латушко

«Новое дело – это ответ команде Народного антикризисного управления и лично мне за принципиальную позицию и настойчивость в необходимости привлечения режима Лукашенко к ответственности. И эта ответственность наступит неминуемо», - сказал экс-министр.