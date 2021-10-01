Последнее обновление: 01.10.2021 13:05

Лукашенко: Окрестина свободно

Лукашенко, открывая совещание с руководством администрации, которое началось с минуты молчания в память о погибшем сотруднике КГБ, заявил:

«Окрестино свободно. Правильно Сергеенко (глава администрации – ред.) сказал: не надо убирать, поздно, все аккаунты у нас на руках, мы видим, кто чего стоит. И если мерзавцы типа Цепкало думают, что мы их не достанем, они ошибаются. Мы не простим гибель этого парня».

Он также подтвердил текущую стратегию властей – стерильная зачистка:

«Во главе угла - чистота кадров. В госструктурах должны работать профессионалы с твердой государственной позицией, патриоты. Откуда брать надежных людей? Из регионов».

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