Лукашенко вспомнил о БРСМ и Белой Руси

Лукашенко назвал идеологов штучным товаром и ждет разительных изменений в работе идеологической вертикали.

"Что касается идеологической работы, свое отношение к тому, как она проводится, я не раз высказывал. И говорил об идеологах. Это штучный товар, это редкость. И их надо видеть. И после прошлогодних событий мы их заметили, они все на виду. Главное их сейчас задействовать, они готовы работать. Я в этом плане жду качественных разительных изменений", - заявил Лукашенко на совещании с руководством администрации президента.

"Идеологические проблемы и пробелы вы знаете. Напрочь провалена работа с общественными организациями. В первую очередь такими, как БРСМ, "Белая Русь", - уточнил он.